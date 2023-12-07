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ALDATMAK 49. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 49. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 49. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Aldatmak, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Aldatmak 49. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 09:50
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ALDATMAK 49. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 49. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

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Aldatmak 49. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 49. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 49. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 49. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can'ın babasının Tolga olduğunu söyleyen Oylum, Mualla'dan beklemediği bir tepki alır. Her şey sarpa sararken bu düğümü çözebilecek kilit isim Kahraman'dır. Ancak onun da kendi içinde söndürmesi gereken yangınlar vardır.

Güzide, Ozan için zor zamanların kapıda olduğunun farkındadır. Ne yapacağını bilemeyen Güzide'ye destek, hiç beklemediği bir isimden gelir. Güzide için yeni bir dostluk kapıdadır.

Tolga'yı kaybetmemek için korkunç bir plana sadık kalması gereken Selin, büyük bir dikkatsizlikte bulunur. Bu dikkatsizliğin hem Tolga, hem Selin hem de Oltan için korkunç sonuçları olur. Tolga, kendini her şeyi kaybetmenin kıyısında bulacaktır.

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 49. bölüm fragmanı izle

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