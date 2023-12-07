Haberler Dizi Haberleri ALDATMAK 48. BÖLÜM İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK 48. BÖLÜM İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, yeni sezonda izleyicileriyle buluşacak. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da milyonların beğenisini kazanan Aldatmak, 7 Aralık Perşembe günü 48. bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Aldatmak 48. bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm konusu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 48. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 09:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ALDATMAK 48. BÖLÜM İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK 48. BÖLÜM | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 48. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 48. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 48. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 48. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 48. BÖLÜM KONUSU

Can'ın babasının Tolga olduğunu söyleyen Oylum, Mualla'dan beklemediği bir tepki alır. Her şey sarpa sararken bu düğümü çözebilecek kilit isim Kahraman'dır. Ancak onun da kendi içinde söndürmesi gereken yangınlar vardır.

Güzide, Ozan için zor zamanların kapıda olduğunun farkındadır. Ne yapacağını bilemeyen Güzide'ye destek, hiç beklemediği bir isimden gelir. Güzide için yeni bir dostluk kapıdadır.

Tolga'yı kaybetmemek için korkunç bir plana sadık kalması gereken Selin, büyük bir dikkatsizlikte bulunur. Bu dikkatsizliğin hem Tolga, hem Selin hem de Oltan için korkunç sonuçları olur. Tolga, kendini her şeyi kaybetmenin kıyısında bulacaktır.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 48. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray yönetimi transfer kararını verdi! Mauro Icardi...
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Atina'ya gidiyor
O isme büyük övgü! "Çalışkan oyunu dikkat çekti"
Batshuayi'den transfer kararı! Ayrılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ALDATMAK 49. BÖLÜM FRAGMAN İZLE
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 23. YENİ BÖLÜM İZLE
SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
📺 Sakla Beni 6. Bölüm FULL İZLE
MEMUR MAAŞ HESAPLAMASI 2024 | Doktor, öğretmen, polis, hemşire... Kim ne kadar maaş alacak?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankaragücü - İskenderunspor | CANLI İZLE Ankaragücü - İskenderunspor | CANLI İZLE 09:47
Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor | CANLI İZLE Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor | CANLI İZLE 09:42
Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor | CANLI İZLE Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor | CANLI İZLE 09:21
Manisa FK - Kastamonuspor | CANLI İZLE Manisa FK - Kastamonuspor | CANLI İZLE 09:13
O isme büyük övgü! "Çalışkan oyunu dikkat çekti" O isme büyük övgü! "Çalışkan oyunu dikkat çekti" 09:01
İki İngiliz ekibi devrede! Harekat başlıyor İki İngiliz ekibi devrede! Harekat başlıyor 08:48
Daha Eski
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Aralık bugün kimin maçı var? 08:30
Fenerbahçe'den Szymanski kararı! Fenerbahçe'den Szymanski kararı! 01:21
ManU Chelsea'yi devirdi! ManU Chelsea'yi devirdi! 01:19
Man City'e şok skor! Man City'e şok skor! 01:18
Man City'e şok skor! Man City'e şok skor! 01:17
Krunic için tarih verildi! İşte bonservis bedeli Krunic için tarih verildi! İşte bonservis bedeli 22:40