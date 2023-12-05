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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 65. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 65. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 65. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 5 Aralık Salı günü yayınlanan 65. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 14:10 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 14:20
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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 65. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 5 Aralık Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Üç Kız Kardeş 65. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 65. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 65. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Somer, Türkan'a annesine yaşattığı zor zamanların cezasını kesmeye karar verir. Türkan, Somer tarafından kendisine nasıl bir ceza verileceğinden habersiz kendini onun merhametine bırakır. Peki, Türkan Somer'in kestiği cezayı kabul edecek mi? Somer, Türkan'ı gafil avlamış, Rüçhan'ın başına gelenler konusunda öfkelenmiştir. Türkan kızını kaybetme korkusuyla Somer'e söyleyemediği için çok korkmuştur. Sevdiği adam tarafından köşeye sıkıştırılır.

Somer, annesinin intikamını almak için Türkan'ı Defne'den ayırıyor. Türkan çaresiz kalıyor ve ne yapacağını bilmiyor. Rüçhan ise Somer'e Türkan'ı çocuğundan ayırmaması gerektiğini söylüyor. Derya başlarına gelenler için çok üzgündür. Desteği de kız kardeşi Dönüş ve babasından görür.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 65. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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