AİLE 23. BÖLÜM İZLE | Aile son bölüm FULL tek parça izle | SHOW TV CANLI

AİLE 23. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile 23. bölümü ile ekrana geliyor. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 23. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Aile 23. bölüm izle, SHOW TV Aile yeni bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 23. bölüm tek parça sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 23. yeni bölüm bilgileri...

AİLE 23. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE DİZİSİ 23. BÖLÜM KONUSU NE?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin 23. bölümünde;

Marinada düzenlenen bir kutlama yemeğinde Devin, Aslan'ın da desteğiyle bir karar alır. Ancak hayat, Aslan ve Devin'i hiç beklemedikleri yerden sınayacaktır.

Hülya'nın oğlunu kaybetmemek için hayatıyla oynadığı büyük kumardan sonra Aslan, evde kalmaya devam etmeleri karşılığında Hülya'nın iyileşmesi için ona bir şart koşar: Terapiye başlamak. Devin ise kendisine ulaşmaya çalışan Ergun'a karşı kapı duvar olur.

Hastanesinden sonra her şeyini kaybeden Ergun, kendisini düştüğü durumdan kurtarması için Hülya'yı tehdit etmeye başlar. Diğer taraftan; Nedret de Hülya ile mücadele edecek yeni bir cephe bulur: SEVDEM Vakfı.

İlyas ve Bedri'nin işbirliğinin hala devam ettiğini öğrenen Aslan'ın, bu defa Bedri'nin ayağını marinadan kökten kesecek bir planı vardır. Devin ise kliniğinde sürpriz bir misafiri ağırlayacaktır.

Çift terapisine gitmek konusunda kararlı olan Devin, yeni bir terapist bulur. Bu terapi seansında ilişkilerini iyileştirmek için önce aileleriyle olan ilişkilerini iyileştirmeleri gerektiğini anlayan Aslan ve Devin, kendilerini Hülya ile bir akşam yemeğinde bulurlar. O akşam yaşananlar, daha önce görmediğimiz bir Hülya'yı tanımamızı sağlarken; herkes için unutulmaz olacaktır. Marinada düzenlenen bir kutlama yemeğinde Devin, Aslan'ın da desteğiyle bir karar alır. Ancak hayat, Aslan ve Devin'i hiç beklemedikleri yerden sınayacaktır.

AİLE OYUNCULARI

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Nejat İşler

Canan Ergüder

Ushan Çakır

Umutcan Ütebay

Yüsra Geyik

Selin Şekerci

Mert Denizmen

Ecem Simge Yurdatapan

Levent Ülgen

Emel Göksu

Nur Sürer

AİLE 23. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN