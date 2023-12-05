Haberler Dizi Haberleri AİLE 23. BÖLÜM İZLE | Aile son bölüm FULL tek parça izle | SHOW TV CANLI

AİLE 23. BÖLÜM İZLE | Aile son bölüm FULL tek parça izle | SHOW TV CANLI

Aile yeni bölümü yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi her hafta olduğu gibi bu hafta da sevenlerini ekran başına kilitliyor. Dizinin başrollerini, yılın en iyi dizi çifti seçilen Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ paylaşıyor. Aile 23. bölümde İlyas ve Bedri’nin işbirliğinin hala devam ettiğini öğrenen Aslan’ın, bu defa Bedri’nin ayağını marinadan kökten kesecek bir planı vardır. Devin ise kliniğinde sürpriz bir misafiri ağırlayacaktır. Aile son bölüm FULL izleme link haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 12:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AİLE 23. BÖLÜM İZLE | Aile son bölüm FULL tek parça izle | SHOW TV CANLI

AİLE 23. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile 23. bölümü ile ekrana geliyor. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 23. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Aile 23. bölüm izle, SHOW TV Aile yeni bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 23. bölüm tek parça sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 23. yeni bölüm bilgileri...

AİLE 23. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE DİZİSİ 23. BÖLÜM KONUSU NE?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin 23. bölümünde;

Marinada düzenlenen bir kutlama yemeğinde Devin, Aslan'ın da desteğiyle bir karar alır. Ancak hayat, Aslan ve Devin'i hiç beklemedikleri yerden sınayacaktır.

Hülya'nın oğlunu kaybetmemek için hayatıyla oynadığı büyük kumardan sonra Aslan, evde kalmaya devam etmeleri karşılığında Hülya'nın iyileşmesi için ona bir şart koşar: Terapiye başlamak. Devin ise kendisine ulaşmaya çalışan Ergun'a karşı kapı duvar olur.

Hastanesinden sonra her şeyini kaybeden Ergun, kendisini düştüğü durumdan kurtarması için Hülya'yı tehdit etmeye başlar. Diğer taraftan; Nedret de Hülya ile mücadele edecek yeni bir cephe bulur: SEVDEM Vakfı.

İlyas ve Bedri'nin işbirliğinin hala devam ettiğini öğrenen Aslan'ın, bu defa Bedri'nin ayağını marinadan kökten kesecek bir planı vardır. Devin ise kliniğinde sürpriz bir misafiri ağırlayacaktır.

Çift terapisine gitmek konusunda kararlı olan Devin, yeni bir terapist bulur. Bu terapi seansında ilişkilerini iyileştirmek için önce aileleriyle olan ilişkilerini iyileştirmeleri gerektiğini anlayan Aslan ve Devin, kendilerini Hülya ile bir akşam yemeğinde bulurlar. O akşam yaşananlar, daha önce görmediğimiz bir Hülya'yı tanımamızı sağlarken; herkes için unutulmaz olacaktır. Marinada düzenlenen bir kutlama yemeğinde Devin, Aslan'ın da desteğiyle bir karar alır. Ancak hayat, Aslan ve Devin'i hiç beklemedikleri yerden sınayacaktır.

AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Serenay Sarıkaya
  • Nejat İşler
  • Canan Ergüder
  • Ushan Çakır
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik
  • Selin Şekerci
  • Mert Denizmen
  • Ecem Simge Yurdatapan
  • Levent Ülgen
  • Emel Göksu
  • Nur Sürer

AİLE 23. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda?
Son dakika: İYİ Parti GİK'inin perde arkası ortaya çıktı! İşte Akşener'i bitirme planındaki 1 Nisancılar! Yeni bir Bay Bay Kemal yolda!
F.Bahçe'nin yıldızı PSG'ye gidiyor!
Angelino'dan beklenmedik talep!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AİLE 24. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV Aile dizisi yeni bölüm fragmanı İZLE
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 49. BÖLÜM FRAGMAN İZLE
DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ NE ZAMAN? | 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mesajları, sözleri
DOLAR FİYATLARI CANLI | 5 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
TARIM KREDİ'DE BAŞ DÖNDÜREN İNDİRİM | 5 Aralık Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F. Bahçe'de Szymanski 5 maçlık orucunu bozdu F. Bahçe'de Szymanski 5 maçlık orucunu bozdu 12:18
Altay'da yardımcı antrenör görevinden ayrıldı! Altay'da yardımcı antrenör görevinden ayrıldı! 12:11
Dört Büyüklerden 5 Aralık Paylaşımı! Dört Büyüklerden 5 Aralık Paylaşımı! 12:06
A SPOR CANLI İZLE | A Spor frekans 2023 - A SPOR CANLI YAYIN LİNKİ A SPOR CANLI İZLE | A Spor frekans 2023 - A SPOR CANLI YAYIN LİNKİ 12:02
Sivasspor galibiyet hasreti yaşıyor! Sivasspor galibiyet hasreti yaşıyor! 11:56
Ahmed Kutucu yıldızlaşmaya devam ediyor! Ahmed Kutucu yıldızlaşmaya devam ediyor! 11:47
Daha Eski
F.Bahçe'nin yıldızı PSG'ye gidiyor! F.Bahçe'nin yıldızı PSG'ye gidiyor! 11:36
Türkiye - Gürcistan maçı canlı izle! Türkiye - Gürcistan maçı canlı izle! 11:35
Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı saat kaçta? 09:18
Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı ne zaman? Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı ne zaman? 09:21
Alanyaspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Alanyaspor - Kocaelispor maçı ne zaman? 09:31
VakıfBank'ın konuğu Jedinstvo Stara Pazova VakıfBank'ın konuğu Jedinstvo Stara Pazova 09:32