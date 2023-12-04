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NE GEMİLER YAKTIM 2. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ne Gemiler Yaktım 2. bölümde neler olacak?

Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım 2. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan Ne Gemiler Yaktım, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ne Gemiler Yaktım 2. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 15:11 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 15:11
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NE GEMİLER YAKTIM 2. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ne Gemiler Yaktım 2. bölümde neler olacak?

Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm fragmanı için tıklayın...

Ne Gemiler Yaktım tüm bölümler için tıklayın...

Show TV ekranlarında her Pazartesi izleyiciyle buluşacak olan Ne Gemiler Yaktım dizisi, 2. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 2. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Ne Gemiler Yaktım 2. bölüm bilgileri...

NE GEMİLER YAKTIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kızı Zeynep'le birlikte günlerdir kocası Rutkay'dan kaçan Fidan, bir tesadüf eseri Yasemin'in kızı Rengin'in hayatını kurtarır. Bu sayede başlayan dostlukları iki kadının da hayatlarının dönüm noktası olacaktır. Fidan'ın geçmişinden habersiz olan Yasemin, 'kadın kadının yurdudur' diyerek onu ve kızını evine alır.

Ne var ki Fidan'ın yüzünden kendi kızının tehlikeye düşmesini engelleyemez. Kızını kurtarmak için yapacağı hamle, yollarının Komiser Toprak'la kesişmesine neden olur. Şimdi Yasemin ve Fidan'ın dostluğu bir suç ortaklığına dönerken ikisinin de hayatı sonsuza kadar değişmiştir.

Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm fragmanı için tıklayın...

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