ALTIN KAFES YENİ BÖLÜM FRAGMAN | Altın Kafes 2. bölüm fragmanı izle | atv CANLI

Altın Kafes yayınlandığı ilk haftadan bu yana hatrı sayılır bir izleyici kitlesi kazandı. Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe gibi pek çok dikkat çeken isim ise dizinin kadrosunda yer alıyor. Altın Kafes yeni bölüm fragmanı haberimizde.

ALTIN KAFES 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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ALTIN KAFES KONUSU

Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin okulunda öğretmen olarak görev yapmaktadır. Kız kardeşi Berna ailenin verdiği bursla okuduğundan Zeynep, kendini onlara borçlu hissetmekte, Beyoğlu Vakfı'nda da gönüllü olarak çalışmaktadır. Vakfın bir organizasyonunda Beyoğlu ailesinin veliahdı Onur Beyoğlu'na düzenlenen bir suikasti engellemesiyle tetiklenen olaylar zinciri onu bu karizmatik adamla yakınlaştıracak, nikah masasına dek götürecektir. Eşi öldükten sonra hiçbir kadınla ilgilenmeyen Onur'un Zeynep'le evliliği şaşkınlıkla karşılanır. Onur, Zeynep'in etrafındaki herkesten farklı olmasından ve içten davranışlarından etkilenmektedir etkilenmesine ama Zeynep'in Onur ve ailesi hakkında bilmediği büyük sırlar vardır. Herkesin birbirine geçmişin acılarıyla bağlı olduğu bu evde hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Zeynep ve Onur altın bir kafese dönüşen bu evde aşkları için mücadele etmek zorunda kalacaklardır.

ALTIN KAFES OYUNCULARI

Aytaç Şaşmaz

Şifa Nur Gül

Ebru Cündübeyoğlu

Hayal Köseoğlu

Hilmi Cem İntepe

Murat Kılıç

Kaan Turgut

Sümeyra Koç

Eda Nur Gülbudak

Buse Orcan

Gurur Çiçekoğlu

Cansu Mumcu

Ali Kayra Kul

Aksel Yılmaz

Sacide Taşaner

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