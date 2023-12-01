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YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FULL İZLE | Star TV Yalı Çapkını son bölümde neler oldu?

Yalı Çapkını 48. bölüm ile Star TV ekranlarında seyirci karşısına geçti. Yayınlandığı ilk günden bugüne ilgiyle izlenen dizi, 48. son bölüm ile yine haftaya damga vurdu. Star TV canlı olarak takip edemeyen izleyiciler ise Yalı Çapkını FULL izle seçeneği için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Yalı Çapkını son bölümde neler oldu? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 20:35
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YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FULL İZLE | Star TV Yalı Çapkını son bölümde neler oldu?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 48. son bölümü ile Cuma akşamı ekrana geldi. Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları konu edinen dizi, bu hafta da heyecanla izlendi. Peki, Yalı Çapkını 48. bölümde neler oldu?

YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FULL İZLE

YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Düğünde yaşananlardan sonra Seyran; içindekileri herkese dökerek yalıdan ayrılır. Ferit, onu durdurmaya ve geri döndürmeye çalışır ama çabası sonuçsuz kalır. Kazım ve Halis Ağa arasındaki gerilim tırmanırken; Nükhet; Şehmuz'un evinde ve planının işlemesinden dolayı çok mutludur. Orhan ve Gülgün arasındaki ipler tamamen kopma noktasına gelir. Halis Ağa; Kazımları yalıdan kovar ve Ferit'ten Seyran da kararını verip gitmişken çocuğuna sahip çıkmasını ister. Kaya'nın ise Suna'yı kaybetmeye niyeti yoktur ve onu kazanmak için harekete geçer. Suna ise radikal bir hamlede bulunur. Seyran; okuluna sığınırken hem Ferit'i hem de tüm yaşadıklarını geride bırakmaya kararlıdır.

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