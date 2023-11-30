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ALDATMAK 48. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 48. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 48. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Aldatmak, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Aldatmak 48. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 10:00
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ALDATMAK 48. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 48. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 48. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 48. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 48. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 48. bölüm bilgileri...

47. Bölüm Foto Galeri

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İlknur'un vurulduğu haberi herkesin gündemine oturur. Behram cinayetine dair detayların ortaya çıkması, Güzide'yi korkunç bir kaosun merkezine taşımıştır. Zeliş'in hareketlerinden Ozan'ın sorumlu tutulacağından endişelenen Güzide büyük bir sınavla yüzleşmek üzeredir. Aklı sürekli evlatlarıyla meşgul olan Güzide'nin düşmanları, bu durumdan yararlanmak için elinden geleni yapacaktır. Oylum cephesinde ise işler karmaşıklaşmaya devam etmektedir. Kahraman, artık Oylum'a olan duygularını kimseden saklayamaz hale gelirken Tolga, Oylum'u hala unutamadığını beklenmedik birine itiraf eder. Hayatında huzur isteyen Oylum için bir isimle köprüleri yakmanın zamanı artık gelmiştir. Evdeki korkunç saldırıdan sonra Zeliş'in artık kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Zeliş'e karşı büyük öfke besleyen Mualla, oğlunun intikamı için ne kadar ileri gidecektir?

"Basacaksın tetiğe, bak böyle!"

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 48. bölüm fragmanı izle

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