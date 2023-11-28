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AİLE 22. YENİ BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile full izle - AİLE dizisi son bölüm izle

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile, Show TV'de 22. bölümüyle 28 Kasım Salı günü ekrana gelecek. İlk bölümüyle beğeni rekorları kıran, Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizi, profesyonel kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin 22. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 22. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle, Aile dizisi canlı izle 22. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:37 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:50
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AİLE 22. YENİ BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile full izle - AİLE dizisi son bölüm izle

AİLE 22. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, 22. bölümüyle ekrana gelecek. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 22. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 22. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 22. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 22. bölüm bilgileri...

AİLE 22. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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AİLE DİZİSİ 22. BÖLÜM KONUSU NE?

Soykanlar için yeni bir dönem başlarken; Aslan ve Devin aşklarını kaldıkları yerden yaşamaya devam ederler. Devin, tüm yaşananlardan sonra ikisine de iyi geleceğini düşündüğü bir öneride bulunur: Çift terapisine başlamak. Hülya ise eski gücünü geri kazanabilmek için harekete geçer. İlk adımı ise çiftlik evin arazisini geri almak olacaktır.

Devin'in hamile kalıp kalamayacağına dair verdiği tahlillerin sonucu çıkar. Devin soluğu hastanede alırken; Bedri ve İlyas işbirliğini öğrenen Aslan, ikiliyi birbirine kırdıracak bir plan kurar. Anne ve baba olmak için bir şansları olduğunu öğrenen Aslan ve Devin, hayatlarıyla ilgili yeni bir karar alırlar. Günü geldiğinde bebeklerini, kendilerine ait yeni bir evde büyüteceklerdir. Aslan hayallerini süsleyen bu evi bulmak için harekete geçerken; ikili bu kararını aileyle paylaşır. Oğlunu kaybetme ihtimaliyle yüz yüze gelen Hülya, herkesin önünde fenalaşır. Devin, Hülya'nın bu durumunun psikolojik olduğunu düşünürken; Aslan ise annesinin duygusal manipülasyon yaptığına inanmaktadır.

AİLE 22. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Cihan; Hülya'nın, düğününe bir tetikçi gönderdiğini öğrenir. En mutlu gününü kana bulamaya çalışan Hülya'ya en büyük dersi, onun gücünü kırarak verecektir. Diğer taraftan Bedri'nin, kendi oğlu olduğunu öğrenen İlyas; Nedret'e bir gün süre verir. Bu süre dolana kadar Nedret, gerçekleri Bedri'ye açıklamak zorundadır. Aslan ve Devin çift terapisine başlarlar. Terapi, Aslan'ın suç hikayelerini anlatmasıyla sabote edilirken; Devin, işinin hiç de kolay olmadığını anlayacaktır. Diğer taraftan Aslan, Devin'le yaşamak istediği evi sonunda bulur. Soykan sofrasında bir veda yemeği düzenlenir. Ancak Hülya canından çok sevdiği oğlu Aslan'ı kaybetmemeye kararlıdır.

AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Serenay Sarıkaya
  • Nejat İşler
  • Canan Ergüder
  • Ushan Çakır
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik
  • Selin Şekerci
  • Mert Denizmen
  • Ecem Simge Yurdatapan
  • Levent Ülgen
  • Emel Göksu
  • Nur Sürer

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