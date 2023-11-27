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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 4. BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragman izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 4. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. bölümü fragman izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 15:40
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 4. BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragman izle

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 4. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 4. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selahaddin, Haçlılarla olan mücadelesinde eline güçlü bir koz geçirmiş ve Viktorya ile Baş Üstad'ı yakalamıştır. Fakat Askalan için yapmayı planladığı takas sırasında hiç beklenmedik bir olay yaşanır ve Hac Yolu güvenliği tehlikeye düşer. Selahaddin'i çok zor duruma düşüren bu hadise hem Sultan Nureddin'in hem de Süreyya'nın tepkileriyle karşılaşmasına neden olur.

Fakat asıl ihanet hiç beklemediği yerden gelecektir ve bunun sonucunda Sultan Nureddin suikasta uğrayacaktır. Melike'nin de öğrendiği süt annelik konusu giderek yayılırken büyük sır açığa çıkacak mıdır? Selahaddin planını başarıyla tamamlayıp hedeflerine ulaşabilecek midir? Ona ihanet eden kişi kim olacaktır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 4. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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