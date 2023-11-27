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ARAK OYUNCULARI (RESİMLİ) | Show TV Arak dizisi karakterler ve oyuncular

SHOW TV ekranlarının yeni sezon dizisi Arak, fragmanının yayımlanmasının ardından diziseverlerin ilgi odağı haline geldi. Başrollerini İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in paylaştığı Arak, sırlarla dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek. İlk bölüm için geri sayım başlarken arama motorlarında 'Arak oyuncuları ve karakterler' araştırılıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 11:00
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ARAK OYUNCULARI (RESİMLİ) | Show TV Arak dizisi karakterler ve oyuncular

ARAK OYUNCULARI (RESİMLİ) | Show TV, yeni dizisi Arak'ın tanıtım fragmanını diziseverlerle buluşturdu. Most Production imzalı Arak'ın senaryosunu Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar oturuyor. İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı dizide en çok merak edilen konu ise oyuncular ve karakterler. İşte Arak oyuncuları ve karakterler...

ARAK OYUNCULARI VE KARAKTERLER

İlker Kaleli👆

Öykü Karayel👆

Tülin Özen👆

Mehmet Özgür👆

Yıldıray Şahinler👆

Kerem Arslanoğlu👆

Bedir Bedir👆

Furkan Kalabalık👆

Demircan Kaçel👆

Cem Zeynel Kılıç👆

Görkem Kasal👆

Beril Kolcu👆

Ilgaz Kaya👆

Bennu Yıldırımlar👆

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