KARDEŞLERİM 107. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Kardeşlerim 107. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 107. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 106. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 106. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Kardeşlerim 107. bölüm bilgileri...

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Uçuk kaçık hayaller kurmuyorum ama kurduğum tüm hayaller uçup kaçıyor!"

Şengül ile Fatma, büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayken, Orhanlar da onlar için son derece telaşlıdır. Yaman'ın kafa karışıklığı, Süreyya'yla ilişkisini bir adım ileriye götürme konusunda kararsızlığa düşmesine sebep olur. Orhan'ın karşısına çıkan beklenmedik kriz, birden fırsata dönüşür. Oğulcan, hala Elif'in gönlünü kazanıp, onunla sevgili olmanın yollarını aramaktadır.

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 107. bölüm fragmanı izle