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ATEŞ KUŞLARI 33. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ateş Kuşları 33. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 33. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Ateş Kuşları, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ateş Kuşları 33. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 10:10 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 10:20
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ATEŞ KUŞLARI 33. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ateş Kuşları 33. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

ATEŞ KUŞLARI dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 33. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 33. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 33. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 33. bölüm bilgileri...

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ragıp, Gülayşe'den ne isteyecek?

Ali, çocuklarını satmaktan zerre pişmanlık duymayan babasıyla büyük bir yüzleşme yaşar ama huylu huyundan vazgeçmez. Ragıp, Gülayşe ile pazarlık masasına oturmaya kararlı. Peki Ragıp Gülayşe'nin karşısına geçtiğinde ondan paradan daha değerli ne isteyecek?

Düğüm çözülebilecek mi?

Barbar bir yandan sevdiği kızın abisi için her şeyi yapabilecek olan yüreğine hayran diğer yandan Ragıp'ın mutlu olmasına izin verecek değil. Bu yüzden çözüm bulana kadar Gülayşe'den süre ister. Ancak onlar bunları konuşurken, Nazmiye, Ali'nin kız kardeşinin kim olduğunu herkesten önce öğrendi. Nazmiye'nin bir sonraki hamlesi ne olacak? Peki, Ali'nin kız kardeşi kim?

Avukat Gözde geliyor!

Suç babalarının koruyucu meleği Avukat Gözde, Ragıp'ın avukatı olarak çıkageldiğinde Barbar hiç memnun olmaz ancak bunun tek sebebi Gözde'nin Ragıp'ı koruyor olması değildir. Barbar'la Gözde'nin nasıl bir geçmişi var? Gülayşe, Gözde'den bu derece huylanmışken Barbar'ın etrafında olmasına nasıl katlanacak?

Zıpkın'ın aşkı dile geliyor!

Kara'nın Hüma'ya sevgili olalım demesi Zıpkın'ı çok kızdırsa da Kara amacına ulaşır ve Zıpkın'ın canına okur! Çok sarsılan Zıpkın kalbinin sesini dinlemeyi başarır. Sonunda Sare'ye ona körkütük aşık olduğunu söyler. Ama hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır ve dünya başına yıkılır! Kara ise Hüma'nın üzerine topla tüfekle gitmeye devam eder! Kara ve Zıpkın kardeşlerin aşk ve nefretle imtihanları nasıl sonuçlanacak?

ATEŞ KUŞLARI dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 33. bölüm fragmanı izle

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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