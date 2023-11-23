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SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Sakla Beni 5. bölüm fragman izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sakla Beni'nin merakla beklenen 5. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizi, başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra ilgi çekici konusuyla da diziseverleden tam puan aldı. Sakla Beni yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Sakla Beni 5. bölümü fragman izlemek için detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 15:20
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SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Sakla Beni 5. bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Sakla Beni dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Sakla Beni için yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor. Arama motorlarında sorgulanan Sakla Beni fragman izle konusunu ve yeni bölüm detayları sizler için derledik...

SAKLA BENİ 5. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Naz'a ayrılık kararını açıklayacağı sırada İncila'nın ortaya çıkması Mete için büyük bir şok etkisi yaratır. İncila'nın gerçekte kim olduğunu öğrenmesiyle tüm planları çıkmaza giren Mete, kandırıldığını düşündüğü için bir öfke patlaması yaşar.

Büyük hayal kırıklığı hisseden Mete, herkesi şaşırtacak bir karar alarak Naz ile gelecek hafta evlenmek istediğini söyler. Bu karar Naz'ı bulutların üzerine çıkarırken, tüm bu gelişmeleri yanı başında sessizce izlemek zorunda kalan İncila'yı çok yaralar.

Oğlunun Naz ile evlenmesine razı olmayan Gülten, Mete'ye herkesi şaşırtacak bir şart koşar. Kına gecesinde yaşanan bir karışıklık birbirine hem aşık hem de kızgın ikiliyi sürpriz şekilde bir araya getirirken, Mete'nin suçlayıcı tavırlarına daha fazla tahammül edemeyen İncila, bu gizli ilişkiyi gözler önüne serebilecek tehlikeli bir adım atar.

SAKLA BENİ 5. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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