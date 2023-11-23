KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 21. YENİ BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm izle

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 21. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 23 Kasım Perşembe günü TRT'de yayınlanan 21. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 21. bölümü...

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Alize'nin, Serkan'ın motorunu satmasına karşılık yaptığı hamle, Serkan'ı incitir ve öfkelendirir. İkilinin yaptığı büyük tartışma, hayatlarıyla ilgili yeni ve ilginç kararlar alınmasına neden olur. Serkan'ın, bir arada yaşamak için bulduğu çözüm ise Alize'yi yeni bir arayışa itecektir. Mesut'un devreye soktuğu yeni planlar, herkesin hayatını köklü bir biçimde değiştirecektir. Şüphelerinin peşinden giden Alize, ulaştığı gerçekleri Serkan'a anlatmaya gittiğinde yeni ve kötü bir sürprizle daha karşılaşacaktır.

Kendi Düşen Ağlamaz 21. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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