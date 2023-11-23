GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 KASIM | Mars, Yay burcuna geçerek enerji rezervlerinizi yüksek vitese geçiriyor!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 KASIM | Bugün koltuğunuzun rahatlığında sürükleyici bir belgesel veya kapsamlı bir biyografi aracılığıyla derin bilgiler edinme günü. Ancak yalnızca bir avuç yetenekli zihinsel savaşçı bunu başarabilir. İşte 24 Kasım Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Bugün yaratıcılık, özellikle de özel tarzınızı gösteren yaratıcılık için harika bir gün. Ürettiğiniz şey sadece en son modanın bir yansıması olmasına rağmen üretkensiniz. Bu sizin özel tarzınıza sadık kalmanızı engellediği için dezavantajlarınızdan biridir. Bugün duygularınızı ilham kaynağınız olarak kullanmalısınız.

BOĞA BURCU

Bugün birisi ne düşündüğünüzü sorabilir. Sık sık başkalarının erişemeyeceği şeyleri düşünürsünüz. Bugün sanki ruhsal soruların cevaplarını veya hayatın sırlarını ararken kendi içinize girmiş gibi olacaksınız. Ona dinlenmeye çalıştığınızı söyleyin çünkü muhtemelen ne düşündüğünüzü anlamayacaklardır.

İKİZLER BURCU

Gecenin geç saatlerine kadar önemli konular hakkında çok ciddi tartışmalar yapmayı seviyorsunuz. Dünyayı arkadaşlarınızla birlikte görmek istediğiniz şekilde yeniden inşa edersiniz. Ama şimdi saat on civarında esnemeye başlıyorsun ve bir saat içinde yatağında oluyorsun. Bu, bugün de geçerlidir. Yorgun musun yoksa bazı şeyleri düşünmek için yalnız kalmaya mı ihtiyacın var?

YENGEÇ BURCU

Sık sık dünya durağanmış ve hiçbir şey değişmiyormuş gibi mi davranıyorsunuz? Bazen insanlığın belirli bir şekilde olduğunu, dünyanın belirli bir şekilde olduğunu düşünebilirsiniz ve bu yüzden yapacağınız şey budur. Hiç evrimi duydunuz mu? İnsan ırkı sürekli gelişiyor ve dünya da öyle. Etrafa bak!

ASLAN BURCU

Bugün duygularınızın düşüncelerinizle karışmasına izin verin. Eğer gerçekten dayanamıyorsan, kendine bir şeyi sevmen gerektiğini söylemenin ne yararı var? Eğer kalbiniz onlarda değilse büyük ilkelerin ne faydası var? Bugün kafanızı kalbinizle uyumlu hale getirmek için zaman ayırın.

BAŞAK BURCU

Bugün geçmişinize gitmek isteyebilirsiniz. Bir yarınız "eski güzel günlerin" nostaljisini hissediyor. Diğer yarısı gelecek için yaşıyor ve bilinmeyene proje yapmaktan korkmuyor. Bu biraz çelişkili görünse de, her iki tarafınız da dünyanın ilerlemesine yardımcı oluyor. Bugün bunu düşünün.

TERAZİ BURCU

Etrafınızdaki dünyaya karşı duyarlısınız. Sanki kalbinle düşünüyorsun. İlişkilerinizde duygularınız size galip geldiğinde daha kolay etkilenebilir ve daha az objektif olmanız mümkündür. Birinden bir şey saklamayı umuyorsan bu işe yaramaz. Hiçbir şey söylemeseniz bile bu yüzünüze yazılır.

AKREP BURCU

Bugün bir sınava girmek zorunda kalsanız ve şiir ile fizik arasında seçim yapmak zorunda kalsanız tereddüt etmezsiniz. Şiir. Bugünün konusu analiz değil, yorumlamadır. Önümüzdeki birkaç gün içinde atmosferde meydana gelecek bir değişiklik düşüncelerinizi etkileyecek. Size en yakın insanlarla olan iletişiminizde biraz kafa karışıklığı beklemelisiniz.

YAY BURCU

Yazma yeteneğiniz var mı? Kendinizi ifade etmenin kesin ve net bir yolu var gibi görünüyor. Ve bu hediyenizi kariyerinizde kullanmanız mümkün. Bugün bunu biri hakkındaki duygularınızı ifade etmek için kullanmak isteyebilirsiniz. İster bir aile üyenize yazıyor olun ister bir aşk mektubu yazıyor olun, özellikle ilham alacaksınız

OĞLAK BURCU

Önünüzde keyifli bir gün var. İnsanlar biraz daha az şakacı olabilir ama ilişkilerinde çok daha dikkatli olacaklar. İşte onları böyle seviyorsun! Duygularınızı bir yakınınıza ifade edebilmeniz için her şey yanınızda. Şimdi yap! Bu atmosfer yalnızca birkaç gün sürecek.

KOVA BURCU

Bugün diğer insanlarla temasınızda sıcaklık hissetmeyi beklemelisiniz. İlişkilerinizde özellikle hassas ve onlara önem veren bir şeyler olacak. Sanki insanlar birdenbire çok daha dikkatli ve duyarlı oluyorlar. Evren büyük, mutlu bir aile gibidir. Başkalarına güvenebilirsiniz. Bir arkadaşınızla en samimi duygularınız hakkında konuşmaktan korkmayın.

BALIK BURCU

Bugün hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Önümüzdeki birkaç gün içinde analitik düşünce tarzınızı bir kenara bırakıp duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vereceksiniz. Sevdiğiniz insanlara karşı dikkatli olacaksınız. Birisinin yardımınıza ihtiyacı varsa, kurtarmaya geleceğinize güvenebilirsiniz. Onlara neyi yanlış yaptıklarıyla ilgili ders vermekten kurtulacaksınız!