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ALDATMAK 46 BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, yeni sezonda izleyicileriyle buluşacak. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da milyonların beğenisini kazanan Aldatmak, 23 Kasım Perşembe günü 46. bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Aldatmak 46. bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm konusu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 46. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 10:40 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 10:50
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ALDATMAK 46 BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK 46. BÖLÜM | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 46. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 46. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 46. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 46. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 46. BÖLÜM KONUSU

Sezai ile birlikte Diyarbakır'dan dönüş yoluna düşen Güzide, onu eve dönmekten alıkoyan bir durumla karşılaşır. Ne var ki Oylum'un Behram'ın ölümü ile suçlandığından Güzide'nin haberi yoktur.

Yalnızca bebeğini değil, anne olma şansını da kaybeden Selin için dünya başına yıkılmış gibidir. Selin, Tolga'yı kaybetmemek için büyük riskler almak zorunda kalacaktır.

Gözü dönen Mualla'nın Oylum'a yapabileceklerini düşünmek Kahraman'ı büyük bir endişe içinde bırakır. Sevdiği kadın ile ailesi arasında kalan Kahraman, Oylum'u kurtarabilecek tek kişidir. Behram cinayetinin arkasındaki sır perdesi aralanır. Her şeyin açığa çıkması iki taraf için de geri dönülmez yıkımlara yol açacaktır…

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 46. BÖLÜM İZLE

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