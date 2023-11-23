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📺 Sakla Beni 4. Bölüm FULL İZLE - Sakla Beni STAR TV son bölüm izle

Star TV ekranlarının dizisi Sakla Beni, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 4. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Sakla Beni 4. bölümü izle, Sakla Beni yeni bölüm izle, Sakla Beni dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Sakla Beni dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 15:10 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 15:31
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📺 Sakla Beni 4. Bölüm FULL İZLE - Sakla Beni STAR TV son bölüm izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'in 23 Kasım Perşembe günü ekranlara gelecek 4. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 4. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAKLA BENİ 4. BÖLÜM KONUSU

Naz'a ayrılık kararını açıklayacağı sırada İncila'nın ortaya çıkması Mete için büyük bir şok etkisi yaratır. İncila'nın gerçekte kim olduğunu öğrenmesiyle tüm planları çıkmaza giren Mete, kandırıldığını düşündüğü için bir öfke patlaması yaşar.

Büyük hayal kırıklığı hisseden Mete, herkesi şaşırtacak bir karar alarak Naz ile gelecek hafta evlenmek istediğini söyler. Bu karar Naz'ı bulutların üzerine çıkarırken, tüm bu gelişmeleri yanı başında sessizce izlemek zorunda kalan İncila'yı çok yaralar.

Oğlunun Naz ile evlenmesine razı olmayan Gülten, Mete'ye herkesi şaşırtacak bir şart koşar. Kına gecesinde yaşanan bir karışıklık birbirine hem aşık hem de kızgın ikiliyi sürpriz şekilde bir araya getirirken, Mete'nin suçlayıcı tavırlarına daha fazla tahammül edemeyen İncila, bu gizli ilişkiyi gözler önüne serebilecek tehlikeli bir adım atar.

Sakla Beni 4. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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