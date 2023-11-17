Haberler Dizi Haberleri 📺Yalı Çapkını 46 BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını STAR TV

📺Yalı Çapkını 46 BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını STAR TV

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 46. bölümü ekranlara gelecek. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 46. bölümü 17 Kasım Cuma günü yayınlanacak. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 46. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 14:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺Yalı Çapkını 46 BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını STAR TV

YALI ÇAPKINI | Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 46. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 46. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit, Şehmuz'un şartları karşısında köşeye sıkışmıştır ve çareyi İfakat'ten yardım istemekte bulur. İfakat her şeyi Halis Ağa'ya anlatmaları gerektiği konusunda Ferit'i ikna ederken, Halis Ağa durumu öğrenince Ferit'i de alarak Şehmuz'un kapısına gider.

Şehmuz'un tavrı ise nettir; Ferit olmazsa Pelin'i başkasıyla evlendirecektir. Yalıda ise Suna ve Kaya'nın sözü kesilir. Nükhet, Suna'yı gerçeklerle yüzleştirir ancak Suna'dan beklemediği bir tepki alır. Seyran ise fotoğrafların arkasındaki gerçeği öğrenebilmek için harekete geçer. Halis Ağa, Ferit'ten bir seçim yapmasını ister.

YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
Arka Sokaklar’dan şaşırtan hamle! İki yeni bölüm birden geliyor: İşte yayın tarihleri
Zaman ayarlı kriz ve istifalar! "İttifaksız seçim diyen" Akşener'i dört koldan sıkıştırıyorlar: İYİ Parti'yi karıştıran el İmamoğlu mu?
Montella'dan sürpriz tercih! İşte Almanya maçı 11'i
Aslan'ın yıldızının tak rakibi Messi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aldatmak son bölüm izle
Kendi Düşen Ağlamaz 20 bölüm izle
Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (17 Kasım 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (17 Kasım 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Sanchez'in Galatasaray için reddettiği 3 takım! İşte Sanchez'in Galatasaray için reddettiği 3 takım! 13:03
İşte Beşiktaş'ta Samsun maçı öncesi son durum! İşte Beşiktaş'ta Samsun maçı öncesi son durum! 13:02
F.Bahçeli yıldız ada yolcusu! F.Bahçeli yıldız ada yolcusu! 12:49
Hakeme kafa atan oyuncuya 6 ay hapis! Hakeme kafa atan oyuncuya 6 ay hapis! 12:44
ASVEL - Baskonia maçı ne zaman? ASVEL - Baskonia maçı ne zaman? 12:44
Yiğido Trabzon'a hazırlanıyor Yiğido Trabzon'a hazırlanıyor 12:44
Daha Eski
Zalgiris - Bayern Münih maçı ne zaman? Zalgiris - Bayern Münih maçı ne zaman? 12:40
Montella'dan sürpriz tercih! İşte Almanya maçı 11'i Montella'dan sürpriz tercih! İşte Almanya maçı 11'i 12:38
Aslan'ın yıldızının tak rakibi Messi! Aslan'ın yıldızının tak rakibi Messi! 12:31
Bakambu'ya talip çıktı! Yeni adresi... Bakambu'ya talip çıktı! Yeni adresi... 12:26
Kasapoğlu Kanada'da Türkiye'yi temsil ediyor Kasapoğlu Kanada'da Türkiye'yi temsil ediyor 12:24
Yıldız futbolcu G.Saray'a geri mi dönecek? Yıldız futbolcu G.Saray'a geri mi dönecek? 12:09