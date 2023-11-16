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Bir Derdim Var 2. bölüm izle | Bir Derdim Var yeni ve son bölümü - Kanal D Bir Derdim Var dizisi izle!

Birce Akalay ve Mert Fırat'ın başrollerini paylaştığı Bir Derdim var dizisi hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. dizinin yeni bölümü için heyecanla bekleyen diziseverler arama motorlarında 'Bir Derdim Var 2. bölüm izle | Bir Derdim Var yeni ve son bölümü - Kanal D Bir Derdim Var dizisi izle!' sorgulamaları yapıyor. Bir Derdim Var 2. bölüm konusu ve merak edilenler haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 01:28
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Bir Derdim Var 2. bölüm izle | Bir Derdim Var yeni ve son bölümü - Kanal D Bir Derdim Var dizisi izle!

BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM İZLE | Birce Akalay ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı AyNa Yapım imzalı Bir Derdim Var, en çok izlenenler listesinde ilk sıralarda yerini aldı. Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Derdim Var, 16 Kasım Perşembe günü 2. bölümüyle ekrana geldi. İşte Bir Derdim Var 2. bölüm konusu ve detaylar...

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BİR DERDİM VAR 2. BÖLÜM KONUSU

Beste'nin şiddet eğiliminin altında yatan sebepleri Nilüfer çözmek için çok uğraşacaktır. Her defasında okların başkasını gösterdiği bu gizemin sonunda, ısrarla saklanmaya çalışılan ürkütücü gerçeği bir tek o çıkaracaktır ortaya.

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Bir yandan Beste, onun ailesi ve arkadaşları etrafındaki gizemleri çözerken bir yandan da Ömer ile karşı karşıya gelmiştir Nilüfer. Kuzey konusunda Ömer ile yeniden bir çatışma içine girmesi yetmezmiş gibi bir de Beste'nin ortaya çıkan gerçeğiyle adli bir soruşturma başlayacaktır. Karşıt görüşlerde olmaları bu defa farklı bir sonuç doğurur. Tüm mesleki ve kişisel kavgalar birden unutulur ve zorla bastırmaya çalıştıkları o karşı konulamaz çekime teslim olurlar.

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