KURULUŞ OSMAN 137. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Kuruluş Osman 137. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

Kuruluş Osman dizisi tüm bölümleri için tıklayın Kuruluş Osman 137. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisi, 137. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 137. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Kuruluş Osman 137. bölüm bilgileri...

KURULUŞ OSMAN 136. BÖLÜMDE NELER OLDU?

KURULUŞ OSMAN 136. BÖLÜM KONUSU

OSMAN BEY'İN MOĞOLLARA BASKINI!

Osman Bey ve alpları Moğol'ların elinden kurtulmuştur. Osman Bey, Yenişehir'e dönmez. Moğollar'a baskın yapacaktır. Osman Bey'in Moğollar'ı alt etme planı nedir?

SÖĞÜT'TE NELER YAŞANACAK?

Söğüt'e yapılan büyük baskın haberi Uç Pazar'a yıldırım gibi düşer. Söğüt baskını nasıl durdurulacaktır?

MALHUN HATUN'UN YAKUP BEY'LE İLGİLİ PLANI NEDİR?

Yakup Bey baskın haberini alır almaz Yenişehir'e yola çıkar.

Malhun Hatun, Yakup Bey'in, Osman Bey'in yokluğundan nemalanacağının farkındadır. Malhun Hatun Yakup Bey'lere karşı ne yapmayı düşünmektedir?

ORHAN BEY VE HOLOFİRA ARASINDA NELER OLACAK?

Holofira'yı pazarda gören Orhan Bey, bu durumdan hoşnut olmaz. Malhun Hatun ona Bizans'a güvenilmeyeceğini söyler. Holofira ve Orhan'ın arası bu sebeple açılacak mıdır?

SAADET HATUN'UN AMACI NEDİR?

Saadet Hatun, Holofira'ya "Keşke benim gelinim olsan" der. Holofira, Saadet'in bu sözüne nasıl karşılık verecektir?

GONCA HATUN, ANNESİNİN DEDİKLERİNİ YAPACAK MIDIR?

Saadet Hatun, Gonca Hatun'u işlemeye devam eder. Gonca Hatun, Alaeddin'i Yakup Bey'e bağlayan düğüm olacaktır. Gonca Hatun, annesinin dediğini yapacak mıdır?

ORHAN BEY VE YAKUP BEY KARŞI KARŞIYA!

Yakup Bey'i Yenişehir'e hükmetmeye çalışması Orhan Bey'in hiç hoşuna gitmez. Yakup Bey ve Orhan Bey arasındaki gerilim nereye varacaktır?

MEHMET BEY ORDUNUN BAŞINA GEÇİYOR!

Yakup Bey fütühat yapacaktır. Kayı ve Germiyan birlikte harekete edecektir. Bunun için ordu hazırlanır. Fakat ordunun başına da oğlu Mehmet Bey'i koyar. Bu durum Orhan Bey tarafından nasıl karşılanacaktır?

OSMAN BEY VE ALPLARI MAĞARADA NELER YAŞAYACAK?

Osman Bey'lerin sığındıkları mağaraya yaklaşmakta olanlar vardır. Osman Bey'leri mağarada bekleyen tehlike nedir?

ORHAN VE MEHMET'İ BEKLEYEN TEHLİKE NEDİR?

Fütühata çıkan Mehmet Bey ve Orhan arasındaki gerilim devam eder. Mehmet Bey, Sancaksızlar'a Orhan'ı öldürme emri verir. Fakat hiç umulmadık bir şey olur.

Orhan ve Mehmet'i bekleyen büyük tehlike nedir?

OSMAN BEY'İN KARARI!

Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı geri adım atmayacaktır. "Ya hürriyet ya kara toprak!" diyerek kararlılığını ortaya koyar. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır?