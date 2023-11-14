📺ÜÇ KIZ KARDEŞ 62. BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 14 Kasım Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. İşte Üç Kız Kardeş 62. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 62. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 62. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüçhan'dan uzun süre haber alamayan Özer ve Somer, artık endişelenmeye başlamışlardır. Karakol ve hastaneleri araştırmaya koyulurlar ve acı bir haberle sarsılırlar. Türkan kızını kaybetme korkusuyla gerçeği söyleyemez.

Diğer taraftan Kalender ailesinin de üzerinde kara bulutlar dolaşmaktadır. Dönüş son yıllarının belki de en mutlu gününde Serdar'ın evli olduğunu öğrenmiş, tedavisinin geri kalanını devam edip etmeme konusunda kararsız kalmıştır.

Somer annesine bu kötülüğü yapanın peşine düşerken, Türkan için de çember daralmaktadır. Suçunu itiraf etmekle, kızını alıp kaçmak arasında bir tercih yapmaya mecbur hisseder. Vicdanı ve anneliği arasında bocalayan Türkan ne karar verecektir?

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 62. BÖLÜM İZLE

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