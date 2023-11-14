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Ben Bu Cihana Sığmazam 45 BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 45. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 45. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 45. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 45. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 14 Kasım Salı günü yayınlanacak 45. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 45. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 11:30 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 12:00
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Ben Bu Cihana Sığmazam 45 BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 14 Kasım Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 45. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 45. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 45. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir cezaevine atılmıştır ancak bu Amerikalıları tatmin etmemektedir. Cezayir'in kendilerine teslim edilmesini istemektedirler. Onu alıp Amerika'ya götüreceklerdir. Müfit ve Atakan ise onu vermekte gönülsüzdürler.

Cezayir'i asla teslim etmeyeceklerini düşünen Erman, iki aşamalı bir plan yapar. Planın birinci aşaması Cezayir'i içerde öldürtmektir. Leyla şirkete gelerek kocasını kurtarmak için harekete geçer. Ancak öncelikli bir durum vardır; Cezayir'i cezaevinde korumak!

Bu sırada Ateş de Cezayir'i dinlemeyerek Erman'ı kaçırır. Amcasına karşılık Amerikalılarla pazarlık yapacaktır. Oysa Cezayir hapiste de boş durmayacak ve kurtuluşunu kendi planlayarak uygulamaya geçecektir.

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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