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AİLE 20. BÖLÜM İZLE | Aile SHOW TV son bölüm

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile, Show TV'de 20. bölümüyle 14 Kasım Salı günü ekrana geldi. İlk bölümüyle beğeni rekorları kıran, Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizi, profesyonel kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin 20. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 20. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle, Aile dizisi canlı izle 20. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 01:30 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 01:40
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AİLE 20. BÖLÜM İZLE | Aile SHOW TV son bölüm

AİLE 20. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, 20. bölümüyle ekrana geldi. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 20. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 20. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 20. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 20. bölüm bilgileri...

AİLE 20. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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AİLE DİZİSİ 20. BÖLÜM KONUSU NE?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin 20. Bölümünde; Düğünde yaşanacak büyük bir olay tüm planları altüst eder!

Soykanlar basında çıkan haberin sonuçlarını görmeye başlarken; Aslan vesayet davasını büyük bir mücadeleye dönüştürmek isteyen Devin ve Nedret'le karşı karşıya gelir. Çıkan haberler yüzünden ifadesi alınan Hülya, bunun bedelini ödetmek için Devin ve Nedret'e iki koldan

saldırıya başlarken; Nedret ise Devin'in içine büyük bir kurt düşürür. Acaba Devin'in bir daha hamile kalamayacak olması Hülya ve Ergun'un işbirliğinin bir sonucu mudur? Marinanın geleceği için önemli bir davete katılan Aslan ve Devin, bir geceliğine ateşkes ilan eder. Bu ateşkesle Aslan, karşı karşıya değil el ele mücadele edebileceklerini Devin'e hatırlatırken aşk ateşi yeniden harlanır. Ertesi gün bir otel odasında uyanan Aslan ve Devin dün geceye dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. İkili arasında dün gece neler yaşanmıştır? Serap'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas, Cihan ile birlikte bir plan kurar. İkili işbirliği içinde oldukları Bedri'den önemli bir yardım isterler. Aslan marinayla ilgili aldığı yeni karardan sonra Nedret ve Bedri ile karşı karşıya gelir. Diğer taraftan Serap'a yaptığı hamleden sonra İlyas ve Cihan cephesi de Aslan için daha tehlikeli bir hal alırken; Aslan'ın ihanetinin bedelini ağır bir şekilde ödettiği İbo da gözlerini açar. Şimdi Aslan için her cephede ayrı bir mücadelenin başlaması an meselesidir.

Soykanlar, Eko ve Elif'in düğünü için bir araya gelirler. Geçen her saniye düğün salonundaki gerginlik giderek tırmanırken; Aslan ve Devin tüm bu gerginlikten uzakta kendilerini aşkın kollarına teslim ederler. İkili yeni bir başlangıca adım atacakken; düğünde yaşanacak büyük bir

olay tüm planları altüst eder!

AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ

  • Serenay Sarıkaya

  • Nejat İşler

  • Canan Ergüder

  • Ushan Çakır

  • Umutcan Ütebay

  • Yüsra Geyik

  • Selin Şekerci

  • Mert Denizmen

  • Ecem Simge Yurdatapan

  • Levent Ülgen

  • Emel Göksu

  • Nur Sürer

AİLE 20. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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