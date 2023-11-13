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SAFİR 12 BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Safir'in merakla beklenen 12. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Safir 12. bölümü fragman izle.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 15:25 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 15:40
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SAFİR 12 BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 12. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Safir yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Safir fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

SAFİR 12. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAFİR TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAFİR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ateş, Feraye'ye aşkını itiraf eder ancak karşılığını bulamaz. Bu reddedilişle beraber Ateş kafasında bazı taşları birleştirmeye başlar. Yoksa Feraye'nin eski sevgilisi, bebeğinin babası Yaman mıdır? Şirkette de işler karışmaktadır. Ateş dedesine resti çekince Ömer, Yaman ve Okan'a birlik olmayı teklif eder. Feraye'nin güç peşinde olduğunu, o yüzden abisini tercih ettiğini düşünen Yaman ise dedesinin teklifini sırf bu sebeple kabul eder. Şirketin başına kim geçecektir, Yaman mı Ateş mi? Vural cephesinde ise Bora'nın iyileşme haberi büyük sevince sebep olur. İyileşen ve evine dönen Bora şimdi ne yapacaktır?

SAFİR 12. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAFİR TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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