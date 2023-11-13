SAFİR 11. BÖLÜM FULL İZLE | atv Safir son bölüm

SAFİR 11. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 11. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 13 Kasım Pazartesi günü ekrana gelen Safir dizisi 11. bölüm bilgileri...

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SAFİR 11. BÖLÜM KONUSU

Ateş, Feraye'ye aşkını itiraf eder ancak karşılığını bulamaz. Bu reddedilişle beraber Ateş kafasında bazı taşları birleştirmeye başlar. Yoksa Feraye'nin eski sevgilisi, bebeğinin babası Yaman mıdır? Şirkette de işler karışmaktadır. Ateş dedesine resti çekince Ömer, Yaman ve Okan'a birlik olmayı teklif eder. Feraye'nin güç peşinde olduğunu, o yüzden abisini tercih ettiğini düşünen Yaman ise dedesinin teklifini sırf bu sebeple kabul eder.

Şirketin başına kim geçecektir, Yaman mı Ateş mi? Vural cephesinde ise Bora'nın iyileşme haberi büyük sevince sebep olur. İyileşen ve evine dönen Bora şimdi ne yapacaktır?

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