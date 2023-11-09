📺Sakla Beni 2. Bölüm FULL İZLE - Sakla Beni STAR TV

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'in 9 Kasım Perşembe günü ekranlara gelen 2. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 2. YENİ BÖLÜM İZLE

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SAKLA BENİ DİZİSİ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çocukluğundan beri aşkını yüreğinde taşıdığı adamla hayatının en özel anlarını yaşayan İncila, gerçekleşmesi güç hayalleri ve acı gerçekler arasında sıkışıp kalmıştır. Kim olduğunu öğrenmemesi için evde köşe bucak Mete'den kaçan İncila, bir yandan da Naz'ın bu yaşananları öğrenmemesi için çaba harcar.

Naz ile nişanlanarak evlilik yolunda ilerleyen Mete, bir anda ortaya çıkıp kaybolan bu gizemli kıza karşı hissettiği güçlü ve derin bağın etkisindedir. Hissettiği bu duygular, Naz ile ilgili kafasındaki soru işaretlerini daha da arttırır.

Mete'nin aşkıyla yanıp tutuşurken heyecan ve korkunun gölgesinde onunla yeniden karşı karşıya gelmek, İncila ve Mete arasındaki bağı güçlendirse de, İncila bu oyuna bir son vermesi gerektiğinin farkındadır. Son kez Mete'nin karşısına çıkmaya karar verdiğinde, her şeyi mahvedebilecek bombanın bir fitilinin ateşlendiğinin farkında değillerdir.

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