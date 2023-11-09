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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 19 BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

Kendi Düşen Ağlamaz, yeni bölümleriyle TRT ekranlarında dizi severlerle buluşuyor. Yeni bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kendi Düşen Ağlamaz 19. bölüm izle, Kendi Düşen Ağlamaz 19. bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 11:18 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 11:30
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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 19 BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 19. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 9 Kasım Perşembe günü TRT'de yayınlanan 19. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 19. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 19. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 19. BÖLÜM KONUSU NE?

Genç çiftin kapısı hiç beklemedikleri anda polis tarafından çalınır. Alize ve Serkan, tarihi eser kaçırmaktan gözaltına alınıp, geceyi nezarethanede geçirirler. Ancak bu olay sonrasında Nurettin, kızı Alize'nin hayat standartları konusunda endişelenmeye başlar. Nurettin genç çiftle konuşup onlara maddi destek vermeyi teklif eder. Ancak Serkan bunu kabul etmez. Serkan, Nurettin'e, Alize ile yeni bir hayata başladığını ve bu hayatın sorumluluğu neyse almaya kararlı olduğunu söyler. Hatta Serkan, Nurettin sayesinde girdiği oteldeki müdürlük işinden de istifa eder. Artık Alize'yle kendi yağlarında kavrulacaklardır. Bu karar, ağzında altın kaşıkla doğmuş, para harcamayı bilmeyen Alize için tam bir ev ekonomisi sınavına dönüşür. Hayatlarında ilk kez bir evi idare etmeye çalışan genç çift, zorlansalar da birbirlerine verdikleri destekle sıkıntılarının üstesinden gelmeye çalışırlar. Ta ki Alize üşütüp hasta olana dek! Alize'nin hastalanması Nurettin için bardağı taşıran son damla olur. Hasta kızını kaptığı gibi o evden çıkarırken; Serkan'a da bir baba olarak son sözünü söyler. Alize artık Serkan'ın şartları altında yaşamayacaktır.

Kendi Düşen Ağlamaz 19. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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