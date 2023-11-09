📺 Sakla Beni 2. Bölüm FULL İZLE - Sakla Beni STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'in 9 Kasım Perşembe günü ekranlara gelecek 2. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 2. YENİ BÖLÜM İZLE

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SAKLA BENİ DİZİSİ 1. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Naz'ın çocukluğundan beri bekleyip hayalini kurduğu gün gelmiştir; Mete evlenmek üzere yurt dışından dönecektir. İki aileyi de büyük bir telaş sarar. Bir kişi hariç; İncila.

İncila, Naz'ın sağ kolu ve adeta yaşamdaki kum torbasıdır. Bu ikili birbirleri olmadan nefes almayı bile bilmeden büyümüştür. İşin kötüsü bu ikili kalplerinde de aynı aşkı büyütmüştür. Naz için sevinmeye çalışsa da, düğün haberi İncila'nın kalbine hançer gibi saplanır. Fakat hayatın bu üçlü için hazırladığı sınav, İncila'nın düşündüğünden de ağırdır. Bu hissettiği acının henüz hiçbir şey olmadığını çok yakında anlayacaktır.

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