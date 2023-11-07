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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ 61. BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 61. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 61. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 7 Kasım Salı günü yayınlanan 61. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 01:40
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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ 61. BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 7 Kasım Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. İşte Üç Kız Kardeş 61. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 61. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 61. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Adaletin peşinde olan Kartal, Türkan'ı esaretine mahkum etmeye devam mı edecek? Korman Ailesi Somer'in özgürlüğüne kavuşması ve Defne'nin velayetini almasıyla birlikte hayatlarını yola sokmaya çalışsalar da Korman Zeytincilik olarak güçlerini kaybetmeye başlarlar.

Türkan ise; kızının velayetiyle sarsılmış ve bu davanın peşine düşerken öfkesine yenilerek her şeyini kaybetmekle yüz yüze gelmiştir. Türkan kızının mı? aşkının mı? yoksa özgürlüğünün mü peşine düşecektir?

Mustafa cephesinde; iflasını duyurmasının ardından hayatının fırsatı niteliğinde bir teklif alır. Bu esnada Derya için işler pek de yolunda gitmeyebilir. Dönüş hastalığıyla mücadele verirken, kendini yine bir hayal kırıklığı içerisinde bulur.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 61. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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