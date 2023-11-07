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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 45 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam 45 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 45. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Yer altı dünyasının babası Cezayir'in başına gelecekler merak ediliyor. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 45. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 12:00
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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 45 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam 45 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 45. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 45. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 45. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 45. bölüm bilgileri...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 44. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Komer'in ona söz verdiği halde Erman'ı durdurmadığını ve Leyla'ya saldırttığını düşünen Cezayir, Komer'in peşine düşer. Ancak Komer de oturup beklemeyecektir. Cezayir'i ortadan kaldıracak mükemmel bir plan yapar.

Cezayir'in artık ABD istihbaratının da düşmanı haline geldiğini ve öleceğini düşünen Dayılar, Erman Barka'yla anlaşmaya karar verirler. Erman Barka ise onun paramiliterlerinin kıyafetlerini adamlarına giydirip Leyla'ya saldırı düzenleyen kişinin peşindedir.

Cezayir adım adım Komer'e yaklaşıp onu öldürecekken, meydana gelen korkunç bir olay onu, Leyla'yı ve bütün ev ahalisini adeta yasa sokar.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 45. bölüm fragmanı izle

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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