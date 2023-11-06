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SAFİR 11 BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Safir'in merakla beklenen 11. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Safir 11. bölümü fragman izle.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 12:50
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SAFİR 11 BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 11. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Safir yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Safir fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

SAFİR 11. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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SAFİR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Feraye'nin hamile olduğunu öğrenen Yaman bebeğin kendisinden olduğunu öğrenecek midir? Öte tarafta Aleyna, Yaman'ın kendisine olan ilgisiz tavırlarına artık tahammül edemez noktaya gelir. Öyle ki Yaman'ın hayatında başka bir kadın olduğundan şüphelenir. Cemile'nin de yönlendirmesiyle Yaman'dan hamile kalmayı aklına koyar ama Yaman'a yaklaştığında Yaman tarafından reddedilir. Aleyna bebek sahibi olmak fikrinden vazgeçecek midir? Ateş cephesinde ise dengeler değişmektedir.

Feraye'ye ve bebeğine sahip çıkmak adına bu yola girmiş olan Ateş an be an Feraye'ye doğru çekilmektedir. Okan ise abisinden gizli Sarp'la anlaşma yapar. Vural'dan kurtulmak için karakola gidip teslim olacaktır. Ateş'e kurduğu ikinci kumpası da başarısız olan Vural ise üst üste benzer durumlar yaşanmasından dolayı şüpheye düşer. Vural'ın şüphesi onu kendisine ihanet eden Bekir ve Sarp'a götürecek midir?

SAFİR 11. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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