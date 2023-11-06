Ömer 31 Bölüm fragmanı izle | Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV

Star TV'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Ömer'in yeni bölümü heyecnala bekleniyor. Ömer dizisinin gelecek bölümde neler yaşanacağını görmek isteyen izleyiciler ise Ömer 31. bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yönelmişti. İşte Ömer 31. bölüm fragmanı ve detayları...

ÖMER 31. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV ÖMER TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ÖMER GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Ömer ve Gamze'nin tüm çabalarına rağmen soluğu Şükran'ın yanında alan Vicdan, kabullenmesi çok zor bir gerçekle onu baş başa bırakır. Geçmişte babası ile Vicdan arasında geçen bir konuşmayı öğrenen Tahir ise büyük gerçeğe bir adım daha yaklaşmanın çaresizliğini yaşar.

Şükran'ı boşanma kararından döndürmek isteyen abisinin ısrarlarına karşı gelemeyen Ömer, istemeden de olsa dükkan konusunda Gamze ile aralarını bozacak bir adım atar. Gamze'nin iş hayatındaki zorunlulukları ve yoğunluğu ise Ömer'in canını sıkarken, yaşadıkları çatışmalara bir yeni cephe daha açar.

Korktuğu gerçekle yüz yüze kalan Tahir yaşadığı hüsranla baş etmeye çalışırken ihtiyaç duyduğu desteği yanlış yerlerde aramaya başlar.

Kendilerini hararetli bir tartışmanın içinde bulan Gamze ve Ömer'in bir anlık dikkatsizliğiyse, ailenin beklenmedik bir tehlikeyle sarsılmasına neden olacaktır.

ÖMER 31. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV ÖMER TÜM BÖLÜMLERİ İZLE