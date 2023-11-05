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TEŞKİLAT 83 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Teşkilat 83 bölümde neler olacak? | TRT1 canlı izle

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 83. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 83. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 13:48 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 14:10
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TEŞKİLAT 83 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Teşkilat 83 bölümde neler olacak? | TRT1 canlı izle

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 83. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 82. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 83. bölümünde neler yaşanacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. İşte Teşkilat 83. bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Neslihan'ın davete gelişi ekibi beklenmedik duruma ve duygulara sürüklese de Ömer profesyonelliği ile her şeyi kontrol altına alır. Ablasından dolayı ekibin içinde bu durum yüzünden en çok zorlanan kişi Cihangir olur. Fakat hem o, hem ekibin diğer üyeleri Ömer'in liderliğinde sahada duygularını kontrol etmeyi öğreneceklerdir. Gökhan, Neslihan'ı Milorad ile karşı karşıya getirmeye çalışırken aynı zamanda da Neslihan'a karşı düşünceli tavrını sürdürmektedir. Gökhan'ın oyunlarına kanmayan Ömer ise ne olursa olsun onun gerçek kimliğini önce Neslihan'a sonra da bütün dünyaya ispatlama peşindedir. Ömer'in bilgisine ve öngörüsüne güvenen ekip karşılarına çıkan ani sürprizlere rağmen operasyonu başarıyla bitirip hem Milorad'ı yakalamak, hem de Horus'un gerçek kimliğini öğrenmek için elinden geleni yapacaktır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 83. bölüm fragmanı izle

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