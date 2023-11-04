KARDEŞLERİM 104 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Kardeşlerim 104 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

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KARDEŞLERİM 104. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 104. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 104. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Kardeşlerim 104. bölüm bilgileri...

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şengül'ün alkolün etkisiyle itiraf ettiği gerçekler, Ömer ile Suzan'da büyük bir şok etkisi yaratırken, Berk ve Elif cephesinde ise şaşırtıcı gelişmelere neden olur. Şengül, yaşananlardan sonra, kendini Orhan'a affettirmenin yollarını arar. Tolga ile Elif, hiç beklenmedik bir durumun içine çekilirken, Mahir hayatıyla ilgili yeni bir karar alır. Akif, Süreyya ve Yaman cephesinde önemli gelişmeler, gelgitler yaşanmaya devam ederken, Sarp'la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Asiye'nin onunla hesaplaşması, tüm Ataman Koleji'ne korku dolu anlar yaşatır.

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 104. bölüm fragmanı izle