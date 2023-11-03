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📺Yalı Çapkını 44 BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 44. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 44. bölümü 3 Kasım Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 44. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 00:20 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 00:40
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📺Yalı Çapkını 44 BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV son bölüm

YALI ÇAPKINI | Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 44. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 44. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 44. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 44. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan'ın anlattıkları üzerine Ferit'le yüzleşen Seyran allak bullak olur. Ferit ise Seyran'a tüm gerçekleri anlatır. Suna ve Kaya'yı öpüşürken yakalayan Kazım küplere biner ve acısını ikisinden de çıkarır. Olayları eve döndüklerinde öğrenen Seyran ve Ferit, Suna ile Kaya arasında işlerin bu kadar hızlı ilerlemesine anlam veremezler. Kaya ise Suna ile evlenmek istediğini söyler.

Seyran, İfakat'i suçlarken, Ferit Suna'ya kızar. Abidin'e gerçekleri kendisi anlatmak isteyen Ferit onu da alıp dışarı çıkar ve gece ummadığı eski bir tanıdıkla karşılaşır. Pelin ve Zerrin ise Şehmuz'un evine giderler ve planlarının ilk adımını uygulamaya koyarlar. Öte yandan Nükhet, Sultan'la geriden çevirdiği işleri ilerletip, İfakat'i git gide köşeye sıkıştırırken, hesaba katmadığı bir detay vardır.

YALI ÇAPKINI 44. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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