📺ÜÇ KIZ KARDEŞ 60. BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 31 Ekim Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. İşte Üç Kız Kardeş 60. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 60. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 60. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal, Türkan ve Somer'e savaş açıyor!

Yeniden birlikte olmayı düşünen Türkan ve Somer'in karşına Kartal çıkar. Somer, Türkan'ın Kartal boşanmasını ve yeniden kendisiyle beraber olmasını istediğini söyler. Ancak Kartal, Türkan'a Somer'i seçmesi halinde aralarından birinin mezara, diğerinin ise hapishaneye gideceğini söyler. Türkan, Kartal'ın kendisine söyledikleri karşısında çaresiz kalır. Kartal'ın tehditleri ve Somer'in istekleri arasında kalan Türkan şimdi ne yapacak?

Uzay, yalnız başına salıncakta sallanan Dönüş'ün yanına oturur ve ilk görüşte aşka inanıp inanmadığını sorar. Dönüş ise Uzay'ın kendisine takip ettiğini düşünür. Uzay, Dönüş'ün kitabını okumuştur ve ezberlemiştir. Uzay, kitabı Dönüş'e imzalatmaya çalışır. Dönüş ise gönülsüz bir şekilde kitabı imzalar.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 60. BÖLÜM İZLE

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