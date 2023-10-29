TEŞKİLAT 82 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Teşkilat 82 bölümde neler olacak? | TRT1 canlı izle

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TEŞKİLAT 82. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 82. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 82. bölümünde neler yaşanacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. İşte Teşkilat 82. bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mostar köprüsündeki olayla birlikte düşman ortalığı daha da karıştırmak için harekete geçmiştir. Milorad hedefine Ömer'i alacaktır. Acılarını kenara bırakıp yine vatanı için mücadele veren Ömer bu meydan okumaya sessiz kalmayacaktır. Ömer kendi bildiği yoldan gitmek için diretse de Neslihan'ın amacı, sorunu yine de masada çözmektir.

En ufak bir fevriliğin daha büyük bir karmaşaya sebep olacağını bilen Neslihan ülkesini dünyaya delillerle savunmaya kararlıdır. Ömer'in şüphelerinin hedefi haline gelen Gökhan ise Neslihan'ın bu kararlılığından ürkse de kendini ele vermeden amacına ulaşmak için elinden geleni ardına koymayacaktır.

Ekip, Ömer ve Neslihan'ı iki farklı koldan verdiği mücadelede yalnız bırakmaz. Daha yeni tanışmalarına rağmen birbirlerinden öğrenecek çok şey olduğunun farkına varan ekip hem vatanlarının hem de Ömer ile Neslihan'ın güvenilir dayanağı olacaktır.

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TEŞKİLAT 82. bölüm fragmanı izle