KARDEŞLERİM 103 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Kardeşlerim 103 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

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KARDEŞLERİM 103. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 103. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 103. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Kardeşlerim 103. bölüm bilgileri...

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Emel'i sosyal hizmetlerin aldığını öğrenen Ömer, Asiye ve Orhan, telaş içinde onu yetimhaneden geri alabilmek için mücadele ederler. Süreyya'yla vakit geçirmek isteyen Akif, Yaman'a karşı sinsi bir plan kurmanın peşindeyken, Ataman Koleji'nde sular durulmaz. Ömer'in başı, hiç beklenmedik bir durumdan dolayı belaya girer. Tolga, içi kan ağlayarak, Yasmin'e Mahir konusunda yardımcı olmaya çalışır. Orhan'la bir kez daha karşı karşıya gelen Şengül ise, Ataman Koleji'nin kulüpte düzenlediği etkinlikte; tüm davetlileri, şoke edecek gerçeklerle yüzleştirir.

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 103. bölüm fragmanı izle