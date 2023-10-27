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YALI ÇAPKINI 43 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Yalı Çapkını 43 bölümde neler olacak? | Star TV canlı izle

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 43. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Yalı Çapkını, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Yalı Çapkını 43. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 22:21 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 22:51
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YALI ÇAPKINI 43 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Yalı Çapkını 43 bölümde neler olacak? | Star TV canlı izle

YALI ÇAPKINI dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yalı Çapkını 43. bölüm fragmanı izle

Star TV ekranlarında her Cuma izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisi, 43. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 43. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Yalı Çapkını 43. bölüm bilgileri...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Seyran'ın okula Kaya ile geldiğini gören Ferit hayal kırıklığına uğrasa da onu yalıda Kazım'a ve diğerlerine ezdirmez. Seyran ise Ferit'in gönlünü almayı başarır. Orhan, Sultan'ın Dicle'ye yaptıklarının önüne geçmek için yeni bir hamle yapar. İfakat ise Suna'yla yaptığı konuşmada onu hem şaşırtır hem de aklını karıştırır. Sultan'ı kahveye hap atarken yakalayan Seyran deliye döner.

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