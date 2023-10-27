Haberler Dizi Haberleri ATEŞ KUŞLARI 29 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ateş Kuşları 29 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

ATEŞ KUŞLARI 29 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ateş Kuşları 29 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 29. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Ateş Kuşları, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ateş Kuşları 29. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 22:51 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 22:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ATEŞ KUŞLARI 29 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ateş Kuşları 29 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

ATEŞ KUŞLARI dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 29. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 29. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 29. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 29. bölüm bilgileri...

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Ben hak etmediğimi sevdim"

Kara hayata tutunabilecek mi?

Ölmek için yaşamış birinin elinden ölümü çekip alırsanız ne olur? Kara, yaşaması için ona bir sebep vermek isteyen Gülayşe'nin uzattığı eli, tutacak mı?

Altı köksüz yeniden bir arada

Kara, Köksüzler'in yüreğinde bıraktığı yarası hala kanasa da, şimdi içinde Ali'den bir parça taşır. Ve sonunda ondan aldıkları canı zorla geri veren kardeşleriyle yüzleşir. Bu hesaplaşma geleceğe dair umut verir ancak 23 yıllık yaranın izinin geçmesi ne kadar sürer?

Bir yanında Hüma, öbür yanında savcı Sare

Zıpkın'ın, Sare'ye sarılmaları ama bir yandan da Hüma'nın peşinden koşması soru işaretleri yaratır. Zıpkın bir an önce kararını vermelidir çünkü sevgiye ihanet sokak çocuğu raconuna aykırıdır!

''Ben hak etmediğimi seviyorum!''

Gülayşe'nin bir başkasıyla nikahlı görmek Barbar'ı gerçeklerle yüzleştirir. Bu durum sabrını zorlarken bir türlü söz geçiremediği kalbini de alır, Nizam amcasıyla dertleşmeye gider. Ancak Gülayşe'nin Çatal ile hesaplaşmasına engel olmasıyla Barbar'ın sabır taşı çatlar. Delirmiş bir Barbar neler yapabilir?

DİĞER
El Clasico ne zaman, saat kaçta? La Liga Barcelona Real Madrid El Clasico maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?
DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı!
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YALI ÇAPKINI 43 BÖLÜM FRAGMAN İZLE
📺 ATEŞ KUŞLARI 28 BÖLÜM İZLE
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:58
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! 21:54
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35
Hatayspor - Kayserispor | CANLI Hatayspor - Kayserispor | CANLI 19:51
Daha Eski
El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! 19:42
Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI 18:49
Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! 18:36
Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i 18:14
F.Bahçe'de sakatlık şoku! F.Bahçe'de sakatlık şoku! 17:50
Aslıhan Doğan'dan Icardi paylaşımı! Aslıhan Doğan'dan Icardi paylaşımı! 16:24