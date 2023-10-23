Haberler Dizi Haberleri SAFİR 9. BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle

SAFİR 9. BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Safir'in merakla beklenen 9. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Safir 9. bölümü fragman izle.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 15:31 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 15:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SAFİR 9. BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 9. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Safir yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Safir fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

SAFİR 9. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAFİR TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAFİR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bade'den Ateş ile Feraye'nin evliliğinin altında yatan başka bir sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer. Bu arada Feraye'nin annesinden para alıp gittiği bilgisine sahip olan Ateş de Feraye'yle yüzleşmek için onu bulma çabasına girişir. Önce hangisi Feraye'ye ulaşacaktır? Yaman bebeği öğrendi mi? Feraye Yaman'a ne anlatacak? Öte tarafta Okan'ın peşinde olan Sarp, Cemile ve Okan konuşurken büyük bir sırrı öğrenir. Bora içinse yurtdışında yapılacak bir tedaviyle iyileşme şansı doğar. Bu gelişmelerle Bora cephesinde gerilim iyice artar.

DİĞER
Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi... Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan aile pozu!
Eşi benzeri görülmemiş soykırım! Gazze'ye her saniye bomba yağıyor: Katliamcı İsrail ordusu 'rehine' bahanesiyle karadan girdi
Buruk'un planı belli oldu! Icardi'nin yerine o yıldız
F.Bahçe'den bomba transfer harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ömer STAR TV son bölüm
SAFİR 8 BÖLÜM FULL İZLE | atv Safir son bölüm
Sağlıklı beslenmek için ne yemeliyiz?
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig’de yaprak dökümü sürüyor Süper Lig’de yaprak dökümü sürüyor 15:40
Hamilton ve Leclerc diskalifiye oldu! Hamilton ve Leclerc diskalifiye oldu! 15:26
F.Bahçe'de Ludogorets mesaisi başladı F.Bahçe'de Ludogorets mesaisi başladı 15:26
Ertuğrul Doğan'dan hakem eleştirisi! Ertuğrul Doğan'dan hakem eleştirisi! 15:18
Tuchel'den G.Saray maçı öncesi flaş sözler! Tuchel'den G.Saray maçı öncesi flaş sözler! 15:06
Trabzonspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? 14:50
Daha Eski
B.Münih'in G.Saray kadrosu belli oldu! B.Münih'in G.Saray kadrosu belli oldu! 14:00
Sivas'ın galibiyet özlemi sürüyor Sivas'ın galibiyet özlemi sürüyor 13:40
Yılmaz'dan Mert Günok için flaş karar! Yılmaz'dan Mert Günok için flaş karar! 13:32
G.Saray'da Nelsson çıkmazı! G.Saray'da Nelsson çıkmazı! 13:00
Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? 12:28
Devler Ligi'nde heyecan devam ediyor! Devler Ligi'nde heyecan devam ediyor! 12:09