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📺Ömer 28 Bölüm FULL İZLE - Ömer STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarının dizisi Ömer, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla yeni sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 28. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyordu. Yapılan sorgularda, Ömer 28. bölümü izle, Ömer yeni bölüm izle, Ömer dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 09:25 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 09:40
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📺Ömer 28 Bölüm FULL İZLE - Ömer STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 23 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelen 28. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 28. YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 28. BÖLÜM KONUSU

Reşat'ın Nilüfer'e hissettiği merhamet duygusuyla aradığı fırsatı eline geçiren Vicdan, evde kalma iznini almayı başarır. Ancak Vicdan'ı tamamen hayatlarından çıkarmaya çabalarken yaşanan bu gelişme hem Gamze ile Ömer'in hem de Tahir ile Şükran'ın arasının daha da açılmasına neden olur.

Hakan'ın eve almamasıyla çocuklarıyla zor durumda kalan Nisa, babasının da desteğiyle boşanma konusunda adım atmaya karar verir. Gamze'nin aklına gelen iş fikriyse hem ona hem de artık kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Şükran ve Nuran'a umut ışığı olur.

Vicdan yüzünden türlü sorunlarla boğuşan Tahir, işten atıldığını öğrenmenin şokunu yaşar. Şükran'ın boşanmayı istemesiyle bir darbe daha alan Tahir, bu zor durumdan çıkabilmek için son çare Gamze'nin önerilerine kulak verir. Vicdan'a Gamze'yi çok sevdiğini söyleyen ve bir an önce evden gitmesini isteyen Ömer ise Vicdan'la ilgili herkesi şok edecek bir gerçeği öğrenir.

ÖMER 28. YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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