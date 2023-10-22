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TEŞKİLAT 81 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Teşkilat 81. bölümde neler olacak? | TRT1 canlı izle

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 81. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 81. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 12:01 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 12:10
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TEŞKİLAT 81 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Teşkilat 81. bölümde neler olacak? | TRT1 canlı izle

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 81. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 81. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 81. bölümünde neler yaşanacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. İşte Teşkilat 81. bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ailesinin ve sevdiklerinin ölü bildiği Ömer'in tek amacı Zehra'yı bulmaktır. Bu süreçteki çabaları onu hem yeni düşmanlarıyla hem de teşkilata geri getirecek Neslihan ile tanıştırır. Neslihan'ın tek hedefiyse kaybettiklerine rağmen verdiği sözleri tutup ona muhtaç olan insanları yalnız bırakmamaktır.

Ancak karşısına çıkacak tehlikelerin o bile farkında değildir. Dolaylı yollardan da olsa bu ikiliyi birleştiren en büyük nokta vatan sevgisi ve onu koruma arzusudur. Bu yolda onlara yine aynı amaç uğruna savaşan yeni ekip yardımcı olacaktır. Bu zorlu savaşta düşmanlar eskisinden de tehlikelidir.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 81. bölüm fragmanı izle

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