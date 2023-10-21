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GÖNÜL DAĞI 111 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Gönül Dağı 111 bölümde neler olacak? | TRT1 canlı izle

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 111. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Gönül Dağı, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Gönül Dağı 111. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 11:02
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GÖNÜL DAĞI 111 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Gönül Dağı 111 bölümde neler olacak? | TRT1 canlı izle

GÖNÜL DAĞI dizisi tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 111. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 110. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 111. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 111. bölüm bilgileri...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Roket yatırımı için TVR Havacılık'a heyet gelecektir. Amcaoğulları her şeyin hazır olduğunu zannederken roketin olmadığını fark eder. Amcaoğulları roketi nasıl bulacaktır? Ramazan, Asuman için hayal ettiği Saz Evi'ni başka birisi kiralamıştır. Ramazan bu sorunu nasıl çözecektir? Erkan, Yeşim'in kalbini kazanmak için Filiz'den yardım ister. Filiz, Erkan'a nasıl yardım edecektir?

GÖNÜL DAĞI dizisi tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 111. bölüm fragmanı izle

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