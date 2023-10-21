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📺Gönül Dağı 110. bölüm FULL İZLE - Gönül Dağı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. 21 Ekim Cumartesi yayınlanan yeni bölüm hakkında seyirciler, 110. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 110. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 01:10 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 01:10
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📺Gönül Dağı 110. bölüm FULL İZLE - Gönül Dağı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 21 Ekim Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 110. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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👉GÖNÜL DAĞI 110. BÖLÜM İZLE

GÖNÜL DAĞI 110. BÖLÜM ÖZETİ

Roket yatırımı için TVR Havacılık'a heyet gelecektir. Amcaoğulları her şeyin hazır olduğunu zannederken roketin olmadığını fark eder. Amcaoğulları roketi nasıl bulacaktır? Ramazan, Asuman için hayal ettiği Saz Evi'ni başka birisi kiralamıştır. Ramazan bu sorunu nasıl çözecektir? Erkan, Yeşim'in kalbini kazanmak için Filiz'den yardım ister. Filiz, Erkan'a nasıl yardım edecektir?

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👉GÖNÜL DAĞI 110. BÖLÜM İZLE

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