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BENİM GÜZEL AİLEM 16. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

Benim Güzel Ailem, yeni bölümleriyle TRT ekranlarında dizi severlerle buluşmaya devam ediyor. Son bölümüyle ekran başındakilerden tam not alan Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu kalabalık bir ailenin yuvadan uçan kuşlarını anlatıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Benim Güzel Ailem 16. bölüm izle, Benim Güzel Ailem 16. bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 12:01 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 12:21
BENİM GÜZEL AİLEM 16. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

BENİM GÜZEL AİLEM 16. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelen dizinin 18 Ekim Çarşamba günü TRT'de yayınlanan 16. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 16. bölümü...

Benim Güzel Ailem 16. BÖLÜM izlemek için tıklayın

Benim Güzel Ailem tüm bölümler için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM 16. BÖLÜM ÖZETİ

Sina'yı savurarak evden atan Rasim, kargaşa sonrasında Canan'a gizli gizli eve görücü çağırdığı için kızar. Ferdi'nin derdi ise rol aldığı dizisinin yayın gecesinin mahvolmasıdır. Rasim, evden çıkıp Sina ile konuşur. Sina, mahcup bir şekilde masum olduğunu söyler. Bu sırada evden çıkan Canan, Rasim'e öfkelenir. Rasim ise Sina'yı "Bu çocuk kızımızı gerçekten seviyor" diyerek savunur. Ve aklına kendi gençliği gelir…

Eve dönen Rasim, ailece Ferdi'nin dizisini gözyaşlarıyla izler. Canan, Rasim'e Adnan'ın yüklü miktardaki borcundan ve peşinde adamlar olduğundan bahseder. Rasim ise Adnan'a yardım edeceğini söyler. Adnan'ın anlattıklarıyla şok yaşayan Rasim, borcu ödemeyi tek bir şartla kabul eder. Rasim'in şartı ne olacaktır? Bu arada reytinglerde dizisi birinci çıkan Ferdi, yakaladığı şöhretin keyfini sürmektedir. Mahmut, Sina'yı Damla'yı istemekte acele etmesi için ikna eder. Sina, haberi hemen Damla'ya verip "Seni yarın istemeye geleceğiz" der… Rasim ise evde güven oylaması yapar. Oylamadan Sina'ya onay çıkınca Canan evi terk eder. Sina, Damla'yı istemeye gelecek midir?

Benim Güzel Ailem 16. BÖLÜM izlemek için tıklayın

Benim Güzel Ailem tüm bölümler için tıklayın

Adnan'ın borcu yüzünden eve "Gürdüz İnşaat" tabelası asılınca Rasim, elindeki malları satar. Sina ise gizlice alacaklıyı tehdit edip durumu kurtarır. Ancak Gürdüz, Sina'nın peşine çoktan adam takmıştır. Evde görücü telaşı yaşanırken Sina, başına geleceklerden habersiz kapıyı açar… Sina ne ile karşılaşacaktır?

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

  • Erdal Özyağcılar

  • Seray Gözler

  • Onur Buldu

  • Melis Babadağ

  • Toprak Can Adıgüzel

  • Serra Pirinç

  • Nergis Kumbasar

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