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AİLE 16 BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm izle

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile, Show TV'de 16. bölümüyle 17 Ekim Salı günü ekrana gelecek. İlk bölümüyle beğeni rekorları kıran, Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizi, profesyonel kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin 16. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 16. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle, Aile dizisi canlı izle 16. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 12:40 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 13:01
AİLE 16 BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm izle

AİLE 16. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, 16. bölümüyle ekrana geldi. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 16. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 16. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 16. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 16. bölüm bilgileri...

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AİLE DİZİSİ 16. BÖLÜM KONUSU

Aslan'ın evi ateşe verdiği anlar yeni bölüm heyecanını giderek artırıyor. Aslan'ın Leyla'nın başına gelenlerden dolayı annesini suçlaması izleyenleri şaşırtıyor. Leyla'nın hapishanede zor durumda olduğu görülürken, Hülya'nın Devin'le tehdit edercesine konuşması gerilimi artırıyor. Aslan'ın Soykanlar'ın meşhur masasını yaktığı ve evi ateşe verdiği anlar yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı giderek yükseltiyor.

Devin'in çocuklar için çiftlik eve dönmesiyle birlikte Soykanlar için yeni bir dönem başlarken; açılan soruşturmada Soykanlara büyük bir para cezası kesilir. Cezayı ödeyebilmek için marinada ortak arayışına giren Aslan'ın kapısını çalacağı ilk kişi Adana'da yaşayan halası Nedret Soykan olur. Ancak Nedret bu teklifi kabul etmek için Hülya'dan onu zorlayacak bir şey ister. İki kadın arasında geçmişte yarım kalan hesaplar yeniden açılacaktır. Nedret'e duyulan ihtiyaç Hülya'yı öfkeden deliye döndürürken; Aslan, gerekli parayı bulmak için başka yollar aramaya başlar. Diğer yandan Leyla'nın suçsuzluğunu ispat etmek için de elinden geleni yapar. Leyla'yı kurtarabilmek için gözünü karartan biri daha vardır: Cihan. Ancak bu durum Serap'la arasında büyük bir çatışmaya sebep olur.

Zeyno'nun okulda yaşadığı tatsız bir olay üzerine Aslan ve Devin, veli olarak okula gider. İkili, ortadaki sorunu çözmeye çalışırken; sorun giderek büyüyecektir. Diğer taraftan artık mesleğini yapmaya başlayan Devin, kliniğinde sürpriz bir misafir ağırlar. Leyla'nın cephesinde yaşanan sürpriz gelişmeler tüm aileyi uçurumun kıyısına getirir. Aslan; başta Hülya olmak üzere Soykanların hayatını geri dönülmez şekilde değiştirecektir.

AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Serenay Sarıkaya
  • Nejat İşler
  • Canan Ergüder
  • Ushan Çakır
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik
  • Selin Şekerci
  • Mert Denizmen
  • Ecem Simge Yurdatapan
  • Levent Ülgen
  • Emel Göksu
  • Nur Sürer

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