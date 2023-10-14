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KARDEŞLERİM 100 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Kardeşlerim 101. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 101. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Kardeşlerim, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Kardeşlerim 101. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 15:50
KARDEŞLERİM 100 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Kardeşlerim 101. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 101. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 101. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 101. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Kardeşlerim 101. bölüm bilgileri...

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Bu şehrin en tenha yeri kalbimdir şimdi…"

Mahir, çalıştığı evde gazdan zehirlenen Asiye'yi, hızla hastaneye götürür. Akif, şehir dışında tanıştığı Süreyya'nın, yeniden ve ansızın karşısına çıkmış olmasının şaşkınlığını yaşarken, Orhan ile Fatma arasındaki buzlar, yavaş yavaş erimeye başlar. Lidya, Süsen ile Ömer'in arasını açmak için, sinsi oyunlar kurmaya devam eder. Akif ve Yaman'ın ortak oldukları yeni kulübün açılışında, hiç beklenmedik, önemli gelişmeler yaşanır. Berk'in, yurt dışına gitmek konusundaki kesin kararı, Aybike'yi sevdiğini kaybetmenin derin korkusuyla yüzleştirir.

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