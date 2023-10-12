Haberler Dizi Haberleri ALDATMAK 41 BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK 41 BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, yeni sezonda izleyicileriyle buluşacak. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da milyonların beğenisini kazanan Aldatmak, 12 Ekim Perşembe günü 41. bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Aldatmak 41. bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm konusu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 41. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 14:20 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 14:20
ALDATMAK 41 BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK 41. BÖLÜM | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 41. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 41. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 41. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 41. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 41. BÖLÜM KONUSU

Mualla'nın oyunlarına daha fazla dayanamayan Oylum, oğluna kavuşmak için her şeyi göze alacak hale gelir. Torununu kurtarmak için her yolu deneyen Güzide, Mualla'nın her hareketini ne kadar titiz şekilde planladığıyla bir kez daha yüzleşir.

Zeliş'in sakladığı karanlık sırlardan biri açığa çıkınca Güzide için Ozan cephesinde de sorunlar patlak vermeye başlar. Ancak Zeliş'in hiç de hafife alınmaması gerektiği bütün ailenin önünde gözler önüne serilecektir.

Tarık, Güzide'ye karşı ortaya yeni çıkan ittifakı dağıtmak için şaşırtıcı bir hamle yaparken, Sezai sevdiği kadının her koşulda yanında olduğunu bir kez daha kanıtlar. Fakat Sezai'nin araştırdığı bir gizem, herkes için büyük bir şaşkınlığı da beraberinde getirecektir.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 41. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Hırvatistan Türkiye maçı CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın izle ekranı ile EURO 2024 elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle linki burada
Dünya 6 gündür Gazze’deki soykırımı izliyor! Takvim.com.tr herkesin peşinden koştuğu isme ulaştı! Hamas'ın liderlerinden Sami Ebu Zuhri açıkladı: Hamas düğmeye neden bastı? Operasyon kararı nasıl alındı?
Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı...
Trabzonspor Abdullah Avcı'yı açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM FRAGMANI
Dilek Taşı son bölüm canlı izle
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
SON DAKİKA DEPREM - Van'da deprem mi oldu?
a spor canlı izle - A SPOR KESİNTİSİZ
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real'den Arda Güler paylaşımı! Real'den Arda Güler paylaşımı! 13:58
G.Saray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! G.Saray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! 13:51
Kai Jones için karar verildi! Kai Jones için karar verildi! 13:50
BUGÜNKÜ MAÇLAR - ⚽ 12 Ekim'de hangi maçlar var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - ⚽ 12 Ekim'de hangi maçlar var? 13:45
Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? 13:24
Trabzonspor Abdullah Avcı'yı açıkladı! Trabzonspor Abdullah Avcı'yı açıkladı! 13:21
Daha Eski
Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor! Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor! 11:38
Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! 11:52
Zaniolo'dan flaş itiraf! "Asla kabul etmezdim" Zaniolo'dan flaş itiraf! "Asla kabul etmezdim" 11:55
Kosova - İsrail maçı ertelendi! Kosova - İsrail maçı ertelendi! 11:56
Adıyaman FK - Bornova 1877 | CANLI Adıyaman FK - Bornova 1877 | CANLI 12:04
Ümit Milli Takım San Marino'yu konuk edecek! Ümit Milli Takım San Marino'yu konuk edecek! 12:04